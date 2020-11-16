Gram altın yükselecek mi düşecek mi? İşte 16 Kasım son dakika güncel altın fiyatları

Vatandaşlar son dakika itibariyle altın fiyatlarındaki gelişmeleri anbean yakından takip ediyor. Yatırımcılar ise, 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı sonrası altın düşecek mi yükselecek mi sorusuna yanıt arıyor. Analistler, küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi. Peki Altın fiyatlarındaki yeni gelişmeler neler? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 16 Kasım itibariyle güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 465 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.889 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ANALİSTLERDEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN FİYATI AÇIKLAMASI

Analistler, küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verileri takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Bu haftanını en kritik gündemini 19 Kasım'da açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı oluşturuyor. Geçen haftanın başında ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklikler sonrası merakla beklenen faiz kararının altın fiyatlamalarında da belirleyici bir unsur olacağı belirtiliyor.