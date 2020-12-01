Gram altın yeniden yükselişe geçti!

Koronavirüs tedbirlerinin açıklanmasıyla beraber yukarı yönde bir ivme yakalayan gram altın 454 lira bandına dayanmış durumda. Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 743 lira, Cumhuriyet altını ise 3.018 liradan satılıyor. Uzmanlara göre altın fiyatları biraz daha düşebilir ancak yükseliş söz konusu olursa satış için bir fırsat niteliğinde değerlendirilebilir.

GRAM ALTIN NE KADAR?



1 Aralık Salı 2020 günü altının gramı 449,22 liradan işleme alınıyor. Dün gram altının fiyatı ise 447 liradan işlem görüyordu. Altında hafif bir yükseliş söz konusu.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 729,20 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 738,40 lirada konumlanmış durumda.

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.460,70 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.486,40 lirada konumlanmış durumda.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları son 6 ayın en düşük rakamlarını görüyor. Günlerdir düşüş modunda seyreden altın fiyatlarında 1 Aralık Salı itibarıyla bir hareketlilik yaşanıyor. Bu hareketliliğin gün içinde yukarı doğru olup olmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 500 lirayı aşan gram altın bugün 440 bandına kadar çekildi.

Uzmanlara göre altın fiyatları biraz daha düşebilir ancak yükseliş söz konusu olursa satış için bir fırsat niteliğinde değerlendirilebilir.

Fiyatları hızla düşen altına rağbet her geçen gün artıyor