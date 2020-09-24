Gram altın ve çeyrek altında düşüş sürüyor! İşte altındaki son durum
Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından gram altın yeni güne düşüşle başlamasının ardından an itibarıyla 454 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altında da düşüş sürerken 751 liradan satılıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 10,25'e yükseltmesinin ardından gram altındaki düşüş hızlanmaya başladı. Çeyrek altın an itibarıyla 454 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altında da düşüş sürerken 748 liradan satılıyor.
Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 14.47 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 454 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 748 lira, Cumhuriyet altını da 2.993 liradan satılıyor.
ALTININ ONS FİYATINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Altının ons fiyatı, düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşırken, şu dakikalarda 1.856 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomik toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ettiğini, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının da tedbirleri yeniden gündeme getirdiğini söyledi.