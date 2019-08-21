Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7357
  • 6,3678
  • 275.986
  • 96031.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 21 Ağustos güncel altın fiyatları..

Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 21 Ağustos güncel altın fiyatları..

Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar" İşte 21 Ağustos güncel altın fiyatları..

Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? sorusu arama motorunda araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altındaki dalgalanma merak ediliyor. Altın fiyatları, birçok olaya, nedene bağlı olarak değişiyor. Doların artması ile birlikte altın fiyatları da yükselişe geçti. Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? diye araştıranlar için 21 Ağustos güncel altın fiyatları haberimizde yer alıyor..

 

Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem küçük hem büyük yatırımcılar tarafından altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.849,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 yükselişle 277,50 liradan işlem gördü.Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? diye araştıranlar için 21 Ağustos güncel altın fiyatları haberimizde yer alıyor..

21 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın alışta 275,50 liradan satışta 275,59 liradan, çeyrek altın alışta 443,08 liradan satışta 454,19 liradan, yarım altın alışta 886,24 liradan satışta 908,39 liradan işlem görüyor. 

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

GRAM ALTIN FİYATI

275,29 TL

275,64 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

276,32 TL

276,35 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

440,46 TL

450,67 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.822,00 TL

1.850,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

877,39 TL

900,56 TL

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti... Yakalandılar!
Demet ve Cenk'in evliliğinden ticaret doğdu
İkizlerini beklerken kayınpeder olmuş
Banu Parlak canlı yayında Emrah'a cevap verdi
Kenan Doğulu: Evimize mutlu dönelim
<p>Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kıyılarda kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerin devam etti

Bakan Kurum Yanan Ormanların İmara Açılması Hakkında Konuştu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tırpanla ot biçip taş kaldırarak şampiyonaya hazırlanıyor

Ayıları bal testine tuttu! Sizce ilk tercihleri ne oldu?