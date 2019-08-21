Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 21 Ağustos güncel altın fiyatları..

Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem küçük hem büyük yatırımcılar tarafından altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.849,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 yükselişle 277,50 liradan işlem gördü.Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? diye araştıranlar için 21 Ağustos güncel altın fiyatları haberimizde yer alıyor..

21 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın alışta 275,50 liradan satışta 275,59 liradan, çeyrek altın alışta 443,08 liradan satışta 454,19 liradan, yarım altın alışta 886,24 liradan satışta 908,39 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

GRAM ALTIN FİYATI

275,29 TL

275,64 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

276,32 TL

276,35 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

440,46 TL

450,67 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.822,00 TL

1.850,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

877,39 TL

900,56 TL