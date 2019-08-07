Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 7 Ağustos canlı, anlık altın fiyatları..

Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Hem düğünlerde takılan hem de yatırım aracı olarak kullanılan altındaki iniş ve çıkışlar her gün araştırılıyor. 7 Ağustos sabahında gram altın alışta 261,05 lirayla satışta 261,36 lirayla, çeyrek altın alışta 420,10 lirayla satışta 430,63 lirayla güne başladı. 7 Ağustos canlı, anlık altın fiyatları haberimizde yer alıyor..

7 AĞUSTOS CANLI ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

7 Ağustos sabahında gram altın alışta 261,05 lirayla satışta 261,36 lirayla, çeyrek altın alışta 420,10 lirayla satışta 430,63 lirayla güne başladı.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 azalışla 260,80 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.738,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 düşüşle 260,80 liradan işlem gördü.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,80 261,00 260,60 260,80

Cumhuriyet Ata Lira 1.719,00 1.740,00 1.717,00 1.738,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 238,00 242,00 238,00 242,00

Lira(Tam) Ziynet 1.680,00 1.700,00 1.678,00 1.698,00

Yarım Ziynet 840,00 850,00 839,00 849,00

Çeyrek Ziynet 420,00 425,00 420,00 425,00



Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 260,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,80 liradan, bin 717 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 738 liradan, 238 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242 liradan, bin 678 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 698 liradan, 839 liradan alınan Yarım Ziynet 849 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satıldı.