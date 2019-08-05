Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 5 Ağustos anlık canlı altın fiyatları..

5 Ağustos anlık canlı altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.Çeyrek altın ve gram altın en çok takip edilen altın türlerinin başında yer alıyor. Geçen haftalardaki döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar ile bir aşağı bir yukarı hareket eden altın fiyatları geçen hafta yaşadığı düşüşün ardından dengelendi. Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? diye merak edenler için5 Ağustos anlık altın fiyatları haberimizde yer alıyor..

5 AĞUSTOS ANLIK ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları alışta 260,39 liradan, satışta 260,47 liradan işlem görürken, çeyrek altın alışta 418,56 liradan, satışta 428,94 liradan işlem görüyor.

GEÇEN HAFTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 2,1 artışla 258,20 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira,Cumhuriyet altını 1.721,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 258,20 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,80 253,00 258,00 258,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.666,00 1.687,00 1.700,00 1.721,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,55 234,55 235,30 239,30

Lira(Tam) Ziynet 1.628,00 1.648,00 1.661,00 1.681,00

Yarım Ziynet 814,00 824,00 831,00 841,00

Çeyrek Ziynet 407,00 412,00 415,00 420,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 258 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 258 liradan, bin 700 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 721 liradan, 235,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 239,25 liradan, bin 661 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 681 liradan, 831 liradan alınan Yarım Ziynet 841 liradan ve 415 liradan alınan Çeyrek Ziynet 420 liradan satıldı.