Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 31 Temmuz canlı anlık altın fiyatları..

Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? altın yatırımı yapanlar tarafından merak ediliyor. Yatırımın yanı sıra yaz dönemi olmasından dolayı düğünler için altın fiyatları araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.701,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 255,20 liradan işlem gördü. Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? edenler için 31 Temmuz canlı anlık altın fiyatları habermizde yer alıyor..

31 TEMMUZ CANLI ANLIK ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne alışta 254,55 liradan satışta 254,64 liradan , çeyrek altın ise alışta 409 liradan satışta 419, 62 liradan işlem görüyor. Detaylar açıklandıkça haberimizde yer alacak.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,54 azalışla 255,20 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.701,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 255,20 liradan işlem gördü.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 256,40 256,60 255,00 255,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.690,00 1.711,00 1.680,00 1.701,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,80 237,80 232,60 236,60

Lira(Tam) Ziynet 1.651,00 1.671,00 1.642,00 1.662,00

Yarım Ziynet 826,00 836,00 821,00 831,00

Çeyrek Ziynet 413,00 418,00 410,00 416,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,10 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 255,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 256,10 liradan, bin 686 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 707 liradan, 233,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237,40 liradan, bin 648 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 668 liradan, 824 liradan alınan Yarım Ziynet 834 liradan ve 412 liradan alınan Çeyrek Ziynet 417 liradan satılıyor.