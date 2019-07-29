29 Temmuz canlı anlık altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? arama motorunda aranan konular arasında yerini aldı. Düğün sezonunun açılması ve Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra altının fiyatının haftaya nasıl başlayacağı merak ediliyor. Geçen hafta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, dün günü yüzde 0,68 azalışla 260,40 liradan tamamladı. 29 Temmuz canlı anlık altın fiyatları ne kadar? diye merak ediyorsanız 29 Temmuz gram,çeyrek altın fiyatları haberimizde yer alıyor..

29 TEMMUZ CANLI ANLIK ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 257,4 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, haftayı yüzde 0,3 azalışla 258,6 liradan tamamladı.



Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 257,4 lira seviyesinde dengelendi.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını 1.721 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın hafif üzerinde, 1.418,5 dolardan işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de mortgage onayları ve ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.410 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

GEÇEN HAFTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

26 Temmuz tarihinde Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, dün günü yüzde 0,68 azalışla 260,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, 25 Temmuz tarihinde kapanışta çeyrek altın 424,00 lira,Cumhuriyet altını 1.736,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 260,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 262,00 262,20 260,20 260,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.727,00 1.748,00 1.715,00 1.736,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 239,00 244,00 237,00 241,00

Lira(Tam) Ziynet 1.687,00 1.707,00 1.675,00 1.695,00

Yarım Ziynet 844,00 854,00 838,00 848,00

Çeyrek Ziynet 422,00 427,00 419,00 424,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 260,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,40 liradan, bin 715 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 736 liradan, 237 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 241 liradan, bin 675 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 695 liradan, 838 liradan alınan Yarım Ziynet 848 liradan ve 419 liradan alınan Çeyrek Ziynet 424 liradan satıldı.