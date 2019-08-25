Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 25 Ağustos güncel altın fiyatları..

25 Ağustos altın fiyatları ne kadar? sorusu küçük ve büyük altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Altın döviz fiyatlarındaki dalgalanmadan etkileniyor. Düğün sezonunun yaşandığı bu günlerde altındaki düşüş ve çıkış her an takip ediliyor. Özellikle son zamanlarda çeyrek altındaki yükseliş vatandaşların gram altına yönelmesine neden oldu. Cuma günü gram altın 277,21 liradan alınırken, 277,25 liradan satıldı. 25 Ağustos altın fiyatları ne kadar? diye araştıranlar için Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları haberimizde..

25 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Gram altın alışta 281,30 liradan satışta 281,40 liradan, çeyrek altın alışta 452,41 liradan satışta 463,72 liradan satılıyor.

CUMA GÜNÜ ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 277,2 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün altının ons fiyatında yatay bir seyir izlenmesine rağmen dolar/TL'de yaşanan yükselişe paralel yüzde 0,6 artarak günü 277,7 liradan tamamladı.



Bugüne ise değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.20 itibarıyle yüzde 0,2 düşüşle 277,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını 1.848 liradan satılıyor.



Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.496,7 dolardan alıcı buluyor.





Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajların takip edileceğini belirtti.



Jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını, bu konudaki gelişmelerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan ons altında 1.494 doların destek, 1.505 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

SERTBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 277,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,50 liradan, bin 827 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 848 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 786 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 806 liradan, 893 liradan alınan Yarım Ziynet 903 liradan ve 446 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satılıyor.