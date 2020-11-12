Gram altın son dakika itibariyle 463 liraya kadar geriledi! Altındaki sert düşüş tüm hızıyla devam ediyor!

TL'nin değer kazanmasıyla gram altın 463 liraya kadar düştü. Altındaki sert düşüş son dakika itibariyle devam ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760,9426 lira, Cumhuriyet altını da 3.163 liradan satılıyor. Vatandaşlar, altın fiyatlarındaki hareketliliği anbean yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi dünyasına verdiği mesajlar piyasaya olumlu yansımış durumda. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları yatırımcıyı heyecanlandırdı. Peki altındaki düşüş sürecek mi? İşte perşembe günü güncel anlık altın fiyatları haberimizin ayrıntılarında...

GRAM ALTIN NE KADAR?



Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 13.45 itibariyle 463 lirada işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 775 lira seviyelerinde işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTININDA SON DAKİKA

Cumhuriyet altını da 3.163 liradan satılıyor.

12 KASIM 2020 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.083,30 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.053,70 lira oldu.

Altın fiyatlarında düşüş hızlandı! İşte son dakika 12 Kasım Perşembe güncel anlık altın fiyatları!

ANALİSTLERDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Analistler, ekonomilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkışlarının düzensiz olabileceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TÜRK LİRASI MESAJI SONRASU ALTINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz. Türk ekonomisine ve Türk Lirası'na güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz. Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz.

Finans tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankamız, reel sektör tarafında Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız, iş insanlarımız, hep birlikte Türkiye'ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırmak için çalışıyoruz. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği halinde hareket ediyoruz. Biz de uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantı yaparak, onlara ülkemizdeki imkanları, fırsatları, potansiyeli ve sağlayacağımız destekleri bizzat anlatacağız.

Ekonomide zorluk ve sıkıntılarımız elbette var. Türkiye salgının yol açtığı daralmayı işkinci çeyrekte geride bırakarak üçüncü çeyreğe girmiştir. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. En kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını, temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum.

Atacağımız her yeni adımla bu olumlu tablo daha iyiye gidecektir. Elbette tüm bunları serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak suretiyle yerli ve uluslararası yatırımcıları harekete geçirerek yapacağız.

Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız.

Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içindeyiz."

(Berat Albayrak) Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin. Merkez Bankası'nda da bir görev değişiklik yaptık. Yeni Merkez Bankası Başkanımıza da başarılar diliyorum.