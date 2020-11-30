Gram altın son dakika itibarıyla 441 lira! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor!

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte 6,7 büyümesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın, "Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz." altın fiyatlarındaki düşüşün sürmesine neden oldu. An itibarıyla gram altın 441 liradan işlem görürken aynı dakikalarda çeyrek altın 728 lira, Cumhuriyet altını ise 2904 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarının seyri ne yönde olacak? Gram altında son durum nedir? İşte 30 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 13.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 443 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 728 lira, Cumhuriyet altını da 2904 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.783 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haberlerin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.800 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

BAKAN ELVAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Elvan, "Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz. Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz" dedi.