Gram altın rekor kırdı! 27 Ekim altında son dakika gelişmeleri!

Altın 500 lirayı geçecek mi? Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri neler? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Güne 497 lira ile başlayan gram altın yeni bir rekor kırdı. Gram altındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Altının ons fiyatında belli bir yükseliş olamasa da doların 8 liranın üzerine çıkmasıyla altın fiyatları da yükselişe geçti. İşte 27 Ekim altındaki merak ettiğini gelişmeler...

27 EKİM GRAM ALTINDA SON DAKİKA!

Yeni haftaya yükselişle başlaya gram altın 497 liraya kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Gram altın fiyatları yükselişine hız kesmeden devam ediyor. Saat 9.22 itibarıyla çeyrek altın 814, cumhuriyet altını ise 3247 liradan işlem görüyor. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki anlık gelişmeleri yakından takip ediyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda altının ons fiyatı 1.910 liradan işlem görüyor.



ABD'DEKİ GELİŞMELER DE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile yeni konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.