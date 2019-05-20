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Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram, çeyrek altın ne kadar oldu"

20 Mayıs pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yanıt buldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,64 azalışla 247,60 liradan tamamladı.

 Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,64 azalışla 247,60 liradan tamamladı. Peki, 20 Mayıs günü itibarıyla çeyrek, gram altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu?
     
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 403,00 lira, Cumhuriyet altını 1.651,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 247,60 liradan işlem gördü.     

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
                                                                    CUMA                                    PAZARTESİ             
                                                              Alış              Satış                    Alış        Satış     
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)                        249,00         249,20                 247,40      247,60    
Cumhuriyet Ata Lira                              1.641,00      1.662,00              1.630,00    1.651,00  
22 Ayar Bilezik(Gr.)                               227,00         231,00                 225,60      229,60    
Lira(Tam) Ziynet                                    1.604,00      1.624,00              1.593,00    1.613,00  
Yarım Ziynet                                          802,00          812,00                 797,00      807,00    
Çeyrek Ziynet                                         401,00           406,00               398,00      403,00   

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