Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,64 azalışla 247,60 liradan tamamladı. Peki, 20 Mayıs günü itibarıyla çeyrek, gram altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu?



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 403,00 lira, Cumhuriyet altını 1.651,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 247,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 249,00 249,20 247,40 247,60

Cumhuriyet Ata Lira 1.641,00 1.662,00 1.630,00 1.651,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 227,00 231,00 225,60 229,60

Lira(Tam) Ziynet 1.604,00 1.624,00 1.593,00 1.613,00

Yarım Ziynet 802,00 812,00 797,00 807,00

Çeyrek Ziynet 401,00 406,00 398,00 403,00