Gram altın fiyatı ne kadar? 21 Nisan 2019 canlı çeyrek altı ve gram altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatı, her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 Nisan gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar? Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını öğrenmek istiyorlar. Gram altın, Aralık 2018'den bu yana yatırımcısına yüzde 16,4, yıl başından bu yana ise yüzde 9,3 değer kazandırdığı görüldü. İlerleyen süreçte bu seviyede tutunamayan ve kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, bu haftayı yüzde 0,5 azalışla 238,3 lira seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalarda azalan risk algısıyla gerileyen altının ons fiyatı, 18 Nisan'da 1.271,3 dolar ile 16 haftanın en düşük seviyesini gördü. 11 Nisan’da Gram altın 24 Nisan itibari ile 238,24 TL’den alınıyor ve 238,36 TL’den satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 238,24 - Satış 238,36

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 380,37 - Satış 388,85

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?

Küresel piyasalarda azalan risk algısıyla gerileyen altının ons fiyatı, 18 Nisan'da 1.271,3 dolar ile 16 haftanın en düşük seviyesini gördü.

ABD 10 yıllık tahvillerinin sakin seyri, azalan jeopolitik riskler ve küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle değer kaybeden ons altın, 18 Nisan'da 16 haftanın en düşük seviyesi olan 1.271,3 dolara geriledi. Değer kaybını üst üste 4. haftaya taşıyan altının ons fiyatı, geçen haftayı yüzde 1,15 azalışla 1.275,8 dolardan tamamladı.

- "Güçlü dolar ve ABD faizlerindeki toparlanma ons altın için negatif hava yarattı"

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, pek çok büyük merkez bankasının, küresel ekonomideki sorunlar yüzünden uyguladığı gevşek para politikalarıyla ekonomik büyümeyi desteklemeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çin’in de uyguladığı teşvikler, büyüme performansı üzerinde işe yaramış görünüyor. Bununla birlikte piyasa katılımcıları açısından artan rahatlama ve risk iştahı ile beraber mevcut piyasa ortamında altın açısından kısa vadede aşağı yönlü riskler daha aktif hale gelmiştir. Küresel ekonomik koşullarda potansiyel bir iyileşme algısı, risk iştahını artırarak altının çekiciliğini azaltmıştır."

Son dönemde küresel ekonomiye ilişkin iyileşme ve piyasalarda risk varlıklarının ralli etmesinin altının durumunu zayıflattığını ifade eden Erkan,güçlü dolar ve ABD faizlerindeki toparlanmanın da ons altın fiyatları için negatif hava yarattığını söyledi.

Erkan, ons altın fiyatının 1.281 dolar seviyesinin altında kalmayı devam etmesi durumunda 1.273 dolar başta olmak üzere 1.268 ve 1.263 dolara kadar gerileme olabileceğini belirterek, "Bu aşamada 1.263 ve 1.281 dolar arasındaki bölgeye dikkat etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadeli olası tepkilerin güç kazanabilmesi için 1.281 dolar bölgesi üzerindeki olası hareketlerin ana trende referans olacak 1.302- 1.307 dolar bölgesi üzerinde kalıcılık oluşturup oluşturmayacağına bakacağız. 1.263 dolar seviyesi altı ise negatifliğin derecesini artırabilir." diye konuştu.

- "Piyasalar, resesyon endişesini nispeten azalttı"

Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan da altının ons fiyatında 1.300 dolar üzerindeki hareketin kısa sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son günlerdeki gelişmelere baktığımızda, aslında piyasanın ABD Merkez Bankası (Fed) cephesindeki beklentileri biraz daha netleşti. Piyasa 2019 sonu ve 2020 başı için resesyon sinyallerini yüksek tutarken, bunun da tahvil faizlerini aşağı çektiğini, borsaların baskılandığı bir dönemde altının da talep gördüğünü izledik. Altının ons fiyatında 1.300 dolar üzeri hareketi bu tarafıyla okurken, göstergeler şu an altın aleyhine dönmüş durumda. Piyasalar, resesyon endişesini nispeten azalttı."

Taştan, bu yılın ilk çeyreğinde şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin küresel piyasalarda risk iştahını yeniden yükselttiğini belirterek, özellikle ABD faizlerinin yükselişe geçmesinin altının fiyatını aşağı çektiğini söyledi.

Altın vadeli kontratlarda büyük yatırımcıların alım tarafındaki pozisyonlarını azalttıklarını aktaran Taştan, "Ons altında ana trend henüz tamamen aşağı dönmüş değil ve 1.265-1.279 dolar bölgesi üzerinde kaldığımız sürece kısa vadeli yön yukarıda kalmaya devam edecektir. Yükselişte ise 1.325 dolar, bizim için kritik eşik konumunda yer almakta." ifadelerini kullandı.

ALTIN KAZANDIRIYOR MU?

Gram altın dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket ederken, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 9,3 kazandırdı.

Yükseliş trendine girdiği Aralık 2018'e 204,8 liradan başlayan gram altın, özellikle dolar kurundan bulduğu destekle 22 Mart'ta 246,7 lirayı gördü.

İlerleyen süreçte bu seviyede tutunamayan ve kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, bu haftayı yüzde 0,5 azalışla 238,3 lira seviyesinden tamamladı. Gram altının bu süreçteki performansına bakıldığında, Aralık 2018'den bu yana yatırımcısına yüzde 16,4, yıl başından bu yana ise yüzde 9,3 değer kazandırdığı görüldü.

- Gram altında 250 lira önemli direnç

AA Finans Analisti İslam Memiş, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 9 getiri sağlayan gram altının, yükselişlerini sürdürmesini beklediğini söyledi.

Memiş, özellikle 250 liranın, yükselişlerin devamı için önemli bir direnç seviyesi olduğunu belirterek, "ABD-Çin ticaret müzakereleri, küresel ekonomilere dair büyüme endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve dolar kurundaki güçlü duruş altının gram fiyatını olumlu yönde destekliyor." ifadesini kullandı.

Altının gram fiyatındaki geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını ifade eden Memiş, altının gram fiyatının 240 liranın altına sarkmalarda yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu bildirdi.

Memiş, 233-242 lira aralığında dalgalanan altının gram fiyatında kademeli olarak 245-247 ve 250 lira seviyelerini takip edileceği, bu yılı içerisinde 250 liranın kırılması durumunda ise 270 lira ve devamında 290 liranı görülebileceğini söyledi.

- Gram altın için kritik dirençler seviyeleri 240 ve 245 lira

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ da özellikle dolar kurunun yukarı yönlü eğiliminin, gram altının yukarı yönlü hareketine neden olduğunu belirterek, "Dolar kurunda 5,80 lira bölgesini konuşmaya devam ediyoruz. Açıkçası, Türkiye’ye yönelik risk algısının yüksek olduğu günlerden geçtiğimiz için dolar kurunun geri çekilmelerde bir süre daha sınırlı kalmasını bekleyebiliriz. Bu konjonktürde gram altının da geri çekilmelerde sınırlı kalması muhtemel. Diğer yandan, ons altının 1.300 dolar seviyesinin altına doğru gevşemesi ve teknik olarak zayıf seyri, aslında gram altının yukarı yönlü hareketini çok fazla hızlandıramıyor. Bu açıdan gram altın 240 TL’nin üzerine doğru hareketinde çok ısrarcı kalamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ, ilerleyen günlerde Türkiye-ABD arasındaki gelişmeler, ABD-Çin görüşmeleri ve Çin’in ekonomik görünümünün yine piyasaların gündeminde olmaya devam edeceğini belirterek, gram altın için bu süreçte özellikle dolar kurunun yukarı yönde tepkisinde ne kadar ısrarcı olup olmayacağının izlenmesinin sağlıklı olacağını bildirdi.

Teknik olarak, gram altın için kritik dirençlerin 240 TL ve 245 TL olduğunu ifade eden Karadağ şunları kaydetti:

"Gram altın bu direnç noktalarına doğru ivmesinde zayıf kalırsa bir süre yükselişinde yorulabilir. Ancak geri çekilmelerde de ilk etapta 235 TL ve ardından 230 TL’nin önemli olduğunu düşünüyorum. Gram altın bu desteklerin altına gerilemediği sürece yukarı yönlü potansiyelini korumak isteyebilir.

Yatırımcılar, portföylerinde gram altın stratejilerini korumaya devam edebilir. Portföylerinde gram altın ağırlığını kademeli bir şekilde artırmak isteyen yatırımcılar ise 235 TL’nin altına doğru hareketleri değerlendirebilirler. Daha sağlıklı alımlar içinse 230 TL’nin altına doğru seyirlerin uygun olduğunu düşünmekteyim."