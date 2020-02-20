Gram altın fiyatı ne kadar? 20 Şubat anlık 22 ayar gram altın fiyatları bugün nedir?

20 Şubat gram altın fiyatı ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. Gram altın ne kadar? Yatırımcılar her gün anlık değişimleri yakından takip ediyor ve bu değişimlere göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Son günlerde yaşanan yükselişle beraber bu değişimlere olan ilgi daha da arttı. 20 Şubat’ta ise gram altın 314 liradan alınıyor, 314 liradan satılıyor. İşte detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 314 liradan alınıyor, 314 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik 284 liradan alınıyor, 305 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,87 artışla 313,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 509,00 lira, Cumhuriyet altını 2.086,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı kapanışa göre yüzde 0,87 yükselişle 313,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı ve çarşamba itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 310,60 310,80 313,30 313,50

Cumhuriyet Ata Lira 2.047,00 2.068,00 2.065,00 2.086,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 283,00 287,00 286,00 290,00

Lira(Tam) Ziynet 2.000,00 2.020,00 2.018,00 2.038,00

Yarım Ziynet 1.000,00 1.010,00 1.009,00 1.019,00

Çeyrek Ziynet 500,00 505,00 504,00 509,00