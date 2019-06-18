Gram altın fiyatı ne kadar? 18 Haziran canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatı, her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Haziran gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar? Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını öğrenmek istiyorlar. Gram altın, Aralık 2018'den bu yana yatırımcısına yüzde 16,4, yıl başından bu yana ise yüzde 9,3 değer kazandırdığı görüldü. Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,46 azalışla 252,9 liradan tamamladı. 18 Haziran’da İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.683,00 lira oldu.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.683,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,80 253,00 252,20 252,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.666,00 1.687,00 1.662,00 1.683,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,50 234,50 230,00 234,00

Lira(Tam) Ziynet 1.628,00 1.648,00 1.624,00 1.644,00

Yarım Ziynet 814,00 824,00 812,00 822,00

Çeyrek Ziynet 407,00 412,00 406,00 411,00

ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 254,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,46 azalışla 252,9 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,47 artışla 254,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 414 lira, Cumhuriyet altını 1.696 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,49 artışla 1.345,90 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatlarının dalgalı seyirde işlemler gerçekleştireceğini belirterek, altının ons fiyatında 1.333 doların destek, 1.343 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatında düşüşlerin sınırlı kalmasının gram altındaki değer kayıplarını sınırladığını ifade eden Memiş, gram altın fiyatının 250 lira seviyesinin altına gerilemesinin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini kaydetti. Memiş, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.