Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Mart 2020 güncel altın fiyatları haberimizde!

14 Mart 2020 güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorusu ilgiyle takip ediliyor. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe alton fiyatı bu hafta 2.53 düşerek kayıp yaşadı. Hafta sonu altın fiyatlarını merak edenler detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 311,15 TL’de alınırken, 311,30 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 510,34 liradan alınıyor, 522,19 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın fiyatı 2.105,16 TL’den alınıyor 2.159,02 liradan satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.017,50 TL’den alınıyor, 1.044,38 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.130,00 TL’den alınıyor, 2.162,00 liradan satılıyor.