Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Mart 2020 güncel altın fiyatları haberimizde!
Altın fiyatları hafta sonundan da merak edilmeye devam ediyor. Yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? Son günlerde yaşanan koronavirüs(coronavirüs) altın fiyatlarının da etkiledi. Dün gram altın 321 liradan, çeyrek altın ise 527 liradan satışa sunulmuştu. Bugün altının gram satış fiyatı yüzde 2,53 değer kaybederek 319 liradan satılıyor. Güncel altın bilgileri için detaylar haberimizde.
14 Mart 2020 güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorusu ilgiyle takip ediliyor. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe alton fiyatı bu hafta 2.53 düşerek kayıp yaşadı. Hafta sonu altın fiyatlarını merak edenler detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
14 MART ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 311,15 TL’de alınırken, 311,30 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 510,34 liradan alınıyor, 522,19 liradan satılıyor.
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altın fiyatı 2.105,16 TL’den alınıyor 2.159,02 liradan satışa sunuluyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.017,50 TL’den alınıyor, 1.044,38 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.130,00 TL’den alınıyor, 2.162,00 liradan satılıyor.