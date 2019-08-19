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  3. Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Ağustos canlı, anlık altın fiyatları..

Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Ağustos canlı, anlık altın fiyatları..

Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar" 19 Ağustos canlı, anlık altın fiyatları..

Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Altın hem yatırım aracı olarak hem de geleneksel hediyeleşme aracı olarak kullanılıyor. Geçen hafta İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.821,00 lira oldu.Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? diye merak edenler için 19 Ağustos canlı, anlık altın fiyatları haberimizde yer alıyor..

 

Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu yoğun olarak araştırılan konular arasında bulunuyor. Haftaya başlarken altının fiyatı merak ediliyor. Son zamanda çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gram altına olan talep de arttı. Geçen hafta İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram  satış fiyatı 273,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.821,00 lira oldu.Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? diye merak edenler için 19 Ağustos canlı, anlık altın fiyatları haberimizde yer alıyor..

19 AĞUSTOS CANLI ANLIK ALTIN FİYATLARI

Gram altın alışta 268,65 satışa 268,74 

Çeyrek altın alışta 432,08 satışta 442,97

Yarım altın alışta 864,47 satışta 886,13 

Tam altın alışta 1728, 75 satışta 1767,14 

ALTIN HAFTAYI GEÇEN NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram  satış fiyatı 273,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.821,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü  kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

                                CUMA                  PERŞEMBE              

                            Alış       Satış      Alış       Satış     

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   264,70     264,90     273,10     273,30    

Cumhuriyet Ata Lira        1.744,00   1.765,00   1.800,00   1.821,00  

22 Ayar Bilezik(Gr.)       241,50     245,50     249,00     253,00    

Lira(Tam) Ziynet           1.705,00   1.725,00   1.759,00   1.779,00  

Yarım Ziynet               852,00     862,00     879,00     889,00    

Çeyrek Ziynet              426,00     431,00     440,00     445,00    

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