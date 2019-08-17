Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Ağustos anlık,canlı altın fiyatları..

Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla fiyatı merak ediliyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzdem0,22 azalışla 271,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442,00 lira, Cumhuriyet altını 1.810,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 271,70 liradan işlem gördü. 17 Ağustos anlık,canlı altın fiyatları ise haberimizde..

17 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 269,85 TL'den alınırken, 269,94 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 433,99 TL'den alınırken, 444,84 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 867,99 TL'den alınıyor ve 889,69 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN: 1.735,99 TL'den alınıyor, 1.773,96 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.821,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 264,70 264,90 273,10 273,30

Cumhuriyet Ata Lira 1.744,00 1.765,00 1.800,00 1.821,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 241,50 245,50 249,00 253,00

Lira(Tam) Ziynet 1.705,00 1.725,00 1.759,00 1.779,00

Yarım Ziynet 852,00 862,00 879,00 889,00

Çeyrek Ziynet 426,00 431,00 440,00 445,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,70 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 271,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,70 liradan, bin 789 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 810 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,50 liradan, bin 749 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 769 liradan, 874 liradan alınan Yarım Ziynet 884 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 442 liradan satıldı.

