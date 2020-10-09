Gram altın 500 olur mu? Gram altında son dakika gelişmeleri

Altın alınır mı, satılır mı? Gram altın 500 lira olur mu? Altındaki yükseliş devam edecek mi? Vatandaşlar an itibariyle bu soruların yanıtını arıyor. Koronavirüs ve ABD'de yaşanan seçim gelişmeleri sebebiyle güvenli bir yatırım limanı olan altına dönüş son günlerde yeniden başladı. Hafta başından itibaren her gün yükselişini sürdüren gram altın 490 lira bandına dayanarak 488,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 800 lirayı geçmiş durumda. İşte 9 Ekim Cuma günü itibarıyla altındaki son dakika gelişmeleri...

GRAM ALTINDAKİ ÇIKIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Hafta başından itibaren yükseliş trendinde olan gram altın gözünü 500 liraya dikti. Dolar kurundaki yükselişin etkisiyle altının gram fiyatı 488 liraya çıkarken, altının ons fiyatı ise 1900 doları geçmiş durumda. Uzmanlar altındaki yükselişin iniş çıkışlarla birlikte devam edeceğini ancak yıl sonunda gram altının 00-550 lira civarında olabileceğini söylüyor.

9 EKİM CUMA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN 488 LİRA

ÇEYREK ALTIN 800 LİRA

CUMHURİYET ALTINI 3187 LİRA

22 AYAR BİLEZİK 473 LİRA

ONS ALTIN FİYATI SON DAKİKA

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.910 9 dolardan işlem görüyor.

Günün öne çıkan haberleri - 08 Ekim 2020