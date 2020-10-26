Gram altın 500 liraya koşuyor! Son dakika altın fiyatları!

Gram altın 494 lira seviyelerinde işlem görüyor. Altındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından anbean yakından takip ediyor. Altın yatırımcıları, "Altın yükselişini sürdürecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Gram altın 500 lira olur mu? Altındaki son dakika gelişmeleri nedir?" sorularına yanıt arıyor. Altının ons dolar değerindeki altının düşüşüne rağmen içeride doların TL karşısında değer kazanmasıyla yükselişe geçti. İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri haberimizin ayrıntılarında...

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA!

Gram altın, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 14.40 itibarıyla 494 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 808 lira, Cumhuriyet altını da 3.223 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI

Altının ons fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile yeni konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.