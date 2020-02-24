Uzmanlar altında alım satım için uyardı! Yükseliş eğilimi devam edecek

Altının gram fiyatı, haftaya rekorla başlamasının ardından 333 lira seviyelerinde alıcı buluyor.

Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,4 artışla 322 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, 330,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 333,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, Cumhuriyet altını da 2.215 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.679,70 seviyesini görmesi sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi ve geçen hafta kapanışına göre yüzde 1,6 artışla 1.669 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, Çin'deki koronavirüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.

Virüs salgınına bağlı olarak küresel ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesiyle petrol fiyatlarında yüzde 2,7'lik düşüşün kaydedildiğini aktaran analistler, dolar talebinin güçlü kalmasına rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin devam ettiğini belirtti.

Analistler, artan risk algısıyla altının ons fiyatında bugün 1.679,70 doların görüldüğünü, aynı zamanda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmaya devam ettiğini kaydetti.

Yurt içinde altının gram fiyatının 330 lira ile rekor kırmasının arkasında hem dolar hem de ons bazlı yükselişin olduğuna dikkati çeken analistler, veri ve haber akışının fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

ALTIN YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİ SÜRDÜRECEK

Azalan risk iştahının altın talebini desteklediğine değinen analistler, koronavirüsü salgınının ekonomiye etkilerinin daha net bir şekilde görüleceği cuma günkü şubat ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri öncesinde altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin korunabileceğine dikkati çekti.

Analistler, dün uluslararası piyasalarda diğer para birimleri karşısında değerlenen dolara paralel dolar/TL'nin de yükseldiğini, bu nedenle gram altındaki yükselişinin ons altına göre daha hızlı olduğunu söyledi.

ALTIN ALINMALI MI SATILMALI MI?

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün yorumu şu şekilde; Gram altında son günlerde yukarı yönde sert hareketler görmekteyiz. Bu yükselişin iki sebebi var. İlki ons altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, ikincisi ise dolar kurunun 6.10 TL seviyelerini test etmesi...

Ons altının yükselişinde açıkçası somut bir sebep göremiyorum. Dolar endeksinin ve küresel risk iştahının kuvvetli olduğu bu süreçte güvenli liman olan ons altının yükselmesinin altında şu anlık temel bir sebep gözükmemekte. Bu nedenle ons altındaki yükselişlere temkinli yaklaşıyorum.