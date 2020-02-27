Gram altın 326 lira seviyelerinde! Altın fiyatları yükselecek mi?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 326 liradan alıcı buluyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 324,3 liradan tamamladı. Peki altındaki yükseliş devam edecek mi? İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 326 liradan alıcı buluyor.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 324,3 liradan tamamladı.
Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 326 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 530 lira, Cumhuriyet altını da 2.171 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.652,7 dolara kadar yükseldikten sonra 1.645 dolar seviyesinde dengelendi.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kayıpları ve salgına yakalanan kişi sayısının artmaya devam etmesinin etkisiyle altının ons fiyatının güvenli liman alımlarıyla yükseldiğini ifade etti.