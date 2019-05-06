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  3. Gram altın 247 lira seviyelerinde

Gram altın 247 lira seviyelerinde

Gram altın 247 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlamasının ardından 247,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşıda çeyrek altın 403 lira, Cumhuriyet altını 1.649 liradan satılıyor.

Cuma günü dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 primle 245,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 247,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 403 lira, Cumhuriyet altını 1.649 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,27 artışla 1.282,48 dolar seviyesinden işlem görüyor.

(AA)

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