Gözler KYK burs ücretlerinde.. KYK bursu ne kadar? İşte 2019- 2020 KYK burs ve kredi ücretleri..

KYK bursu ne kadar? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) 2019-2020 burs başvuru sonuçlarını açıkladı. Sonuçları öğrenmek isteyen adayların aynı anda siteye girmesi ile yoğunluk yaşandı. Burs sonuçlarını öğrenen adaylar 2019- 2020 KYK burs ve kredi ücretlerini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı. 2019- 2020 KYK burs ve kredi ücretleri haberimizde..

KYK BURSU 2019- 2020 NE KADAR?

KYK burslarına yeni yılda zam yapılıyor. Burs/kredi başvurularının sonuçlarını merakla bekleyen öğrencilere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı. Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti. Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek.

2019 KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır.KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında

İkiyle bitenler ayın yedisinde

Dörtle bitenler ayın sekizinde

Altıyla bitenler ayın dokuzunda

Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursunu alma hakkına sahip olan öğrencilerin tahsis edilen bursları aşağıdaki durumlar halinde kesilmektedir;

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi.