Görevlendirme yapılan belediye Van'a 712 milyon lira yatırım yaptı

İçişleri Bakanlığınca 16 Kasım 2016'da görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2,5 yılda kentte 712 milyon 300 bin lira yatırım yaparak 1 milyar 121 milyon 417 bin lira olan toplum borcunu da 23 milyon 500 bin lira azalttı.

Van Valiliği, kentin farklı noktalarına astığı afiş ve bildordlarda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası göreve başlayan Van Büyükşehir Belediyesi yönetiminin açıkladığı gibi belediyenin borcunun 1 milyar 108 milyon 500 lira değil, 1 milyar 98 milyon lira olduğunu duyurdu.

Buna göre, belediye başkan vekili görevlendirilmesinin yapıldığı 16 Kasım 2016'da 1 milyar 121 milyon 417 bin 382 lira borçla devralınan Van Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2,5 yılda 938 kilometre BSK sıcak asfalt, 378 kilometre sathi kaplama olmak üzere bin 311 kilometre asfalt, 677 kilometre de stabilize yol yatırımı yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en güçlü itfaiye filosunu oluşturan belediye, parklar, tarımsal hizmetler ve benzeri altyapı yatırımları ile 742 kilometre şebeke ve ishale hattı yapımını gerçekleştirdi.

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için ileri biyolojik atık su arıtma tesisi projesini başlatan belediye, içme suyu depoları ve kanalizasyon hizmetleri, Peynirciler Çarşısı, Sakatatçılar Çarşısı, iş merkezleri, yol ve cadde düzenlemeleri de yaparak 712 milyon 300 bin liralık yatırımı kente kazandırdı.

Yatırım yapıldı, 23 milyon borç ödendi

Görevlendirme yapıldığında 1 milyar 121 milyon 500 bin lira borçla devralınan belediye, 712 milyon 300 bin lira yatırım yaparken, belediyenin biriken borçlarını da belirlediği program kapsamında ödemeye başladı.

Van'da 2011 depreminden sonra ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların belediyeye açtıkları davalar sonucu hükmedilen 35 milyon 638 bin 497 lira deprem tazminatı borcunun 25 milyon lirasını ödeyen belediye, geçmiş dönemden kaynaklı 89 milyon 80 bin 218 lira vergi ve faiz borcu ile 159 milyon 53 bin 992 lira SGK ve faiz borcunu da yapılandırdı.

16 Kasım 2016 itibarıyla belediyeye iş yapan, malzeme, araç ve gereç veren gerçek ve tüzel kişi ve esnafa olan 182 milyon 899 bin lira borcu ödeyerek piyasadaki güvensizliği ortadan kaldıran belediye, kaynaklarını etkin kullanarak yapılan yatırımlara rağmen belediyenin borcunu 23 milyon 500 lira azalttı.

Van Büyükşehir Belediyesi, seçimden sonra kasasındaki 15 milyon 281 bin 698 lira ile yeni yönetime devredildi.

Van Valiliği, görevlendirmenin yapıldığı 16 Kasım 2016'dan 31 Mart seçimlerine kadar yapılan 712 milyon 300 bin liralık yatırım ile belediyenin gerçek borç miktarının yer aldığı afiş ve bilbordları farklı noktalara asarak vatandaşı bilgilendirdi.

(AA)