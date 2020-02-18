Google ve Microsoft'u bırakıp geri döndüler
HAVELSAN, yurtdışına giden ya da yurtdışında çalışmalar yürüten nitelikli insan kaynağını bünyesine katıyor.
HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörlüğü İş Ortaklığı Takım Lideri Burcu Yıldız, “2019’da 15 kişiyi aramıza kattık. Google, Microsoft, Mastercard, ASML’den gelen arkadaşlarımız var” dedi.
FARKLI ALANLAR
3 yıl Mastercard’da çalışan Ilgın Şafak, tecrübesini savunmada ödeme alanında değerlendirmek için Türkiye’ye döndü.
Elektronik donanım mühendisi İlker Yağlıdere de, Hollanda merkezli ASML’den geldi.
Kıdemli yazılım uzmanı Eren Şimşek ise, Google’dan HAVELSAN’a katıldı.