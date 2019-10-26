'Göller Ekspresi' ilk seferine başladı

Turhan, Göller Ekspresi’nin yeniden başlayan seferine ilişkin “Artık Göller Ekspresi konforlu ve güvenli altyapısıyla hizmete devam edecek. Bu ekspres Akdeniz’le Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi olacak” dedi. Turhan, Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Antalya Hızlı Tren Projesi’ni gündeme aldıklarını söyledi.

Ekspresin, Isparta’nın tanıtımına ciddi katkı sağlaması bekleniyor.