Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.74
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 'Göller Ekspresi' ilk seferine başladı

'Göller Ekspresi' ilk seferine başladı

'Göller Ekspresi' ilk seferine başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Isparta Garı’nda düzenlenen Göller Ekspresi’nin ilk Isparta-İzmir seferine uğurlanması törenine katıldı.

Turhan, Göller Ekspresi’nin yeniden başlayan seferine ilişkin “Artık Göller Ekspresi konforlu ve güvenli altyapısıyla hizmete devam edecek. Bu ekspres Akdeniz’le Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi olacak” dedi. Turhan, Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Antalya Hızlı Tren Projesi’ni gündeme aldıklarını söyledi.

Ekspresin, Isparta’nın tanıtımına ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel'in son paylaşımı yürekleri burktu
Aşk iddialarına açıklık getirdi
Mehmet Ali Erbil setlere döndü
Ünlü çiftten üzen haber
Aslıhan Doğan Turan'dan duygusal kutlama
<p>Sevilen sunucu Dilay Korkmaz, deprem olduğunda kendini tişörtünü ütülerken bulduğunu söyleyip, ba

Ünlü Ekran Yüzünden İlginç Açıklamalar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Volkswagen Golf’ün 8’inci ve belki son nesli dün akşam tanıtıldı

Rusya'dan Suriye'ye 300 askeri polis daha