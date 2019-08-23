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Gölgesi için diktiği ağaçtan para kazandı

Gölgesi için diktiği ağaçtan para kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, 20 yıl önce, yaz günlerinde güneşten korunmak için evinin bahçesine çam fıstığı fidanı diken Abdurrahman Serin (70), ilk hasadında 40 bin TL kazandı.

Silifke'nin Öztürkmenli Mahallesi'nde yaşayan, emekli çiftçi Abdurrahman Serin, 1999 yılında, gölgesinden faydalanmak için evinin bahçesine 4 çam fıstığı fidanı dikti. Geçen yıla kadar ağaç gölgesi sayesinde ferahlayan Serin, evine gelen misafirinin uyarısıyla çam fıstıklarını toplayıp, satmaya başladı. Serin, ilk hasadında 200 kilogram çam fıstığı elde etti. Fıstığın kilosunu 200 TL'den satarak, 40 bin TL kazanan Serin, bu yıl 300 kilogram fıstık hasat etmeyi hedefliyor.

Kozalakları şubat ayında topladığını, yaz boyunca da kuruttuğunu anlatan Abdurrahman Serin, "Kurudukça kendiliğinden açılıyor. Açıldıktan sonra topluyoruz ve suyun içine koyuyoruz. İçi boş olanlar suyun yüzüne çıkıyor, onları atıyorum. İlk yıl 200 kilo iç fıstık sattım ve kilosuna 200 lira verdiler. Şimdi de içlerini çıkarmaya başlayacağız. İnşallah güzel para kazanacağımızı düşünüyorum. Dökülüp giden fıstıklardan yıllar sonra para kazanıyoruz, kozalakları da sobamızda yakıyoruz. Fıstıkla birlikte 200 zeytin ağacı dikmiştik, keşke çam fıstığı dikseymişim. Masrafı yok, ilacı yok güzel para etti. Bu yıl yaklaşık 300 kilo satış yapmayı hedefliyoruz" dedi.

DHA

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