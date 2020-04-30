'Gölge mağazalar' devrede

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Migros, belirli mağazalarını sadece Migros Sanal Market hizmeti verecek şekilde gölge mağazaya dönüştüren bu uygulamayla, online kanallara yönelik yaşanan yoğun talebe kesintisiz ve daha hızlı çözüm sunmayı amaçlıyor.