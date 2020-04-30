'Gölge mağazalar' devrede
Migros, ilk kez geçtiğimiz sene Ataşehir'de hayata geçirdiği gölge mağaza (dark store) sistemini alışveriş merkezlerinin kapanmasıyla talebin azaldığı büyük ölçekli belirli mağazalarında devreye alarak yeni bir iş modeli uygulamaya başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre; Migros, belirli mağazalarını sadece Migros Sanal Market hizmeti verecek şekilde gölge mağazaya dönüştüren bu uygulamayla, online kanallara yönelik yaşanan yoğun talebe kesintisiz ve daha hızlı çözüm sunmayı amaçlıyor.