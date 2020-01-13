Gökdelen yasası bugün Meclis'te: Her bölgeye farklı kat sınırı geliyor

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık gündeme getirdiği yatay mimariye geçiş stratejisi çerçevesinde ciddi bir adım daha atılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşleriyle AK Partili vekiller tarafından hazırlanan kanun teklifi bugün TBMM’ye sunulacak. Teklif yasalaşırsa, artık imar planlarından ‘yükseklik serbest’ tanımı tamamen kaldırılacak. Böylelikle şehirlerde gökdelen inşaası kontrollü hale gelmiş olacak. Yeni yerleşim yerlerinde ise yükseklik artık 5 katı aşmayacak.

YÜKSEKLİĞE SINIRLAMA

Meclis’e gelecek yeni düzenlemeleri anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, teklifteki önemli maddelerden birinin ‘yükseklik serbest’ ifadesinin imar planlarından kaldırılması olduğunu belirterek, mevcut imar planlarının 7 Temmuz 2021 tarihine kadar yeniden düzenleneceğini, aksi takdirde ruhsat verilmeyeceğini söyledi. Düzenlemeye göre, her bölgenin kendi koşullarına göre bir kat sınırı belirlenecek.

BELEDİYE MECLİSİNE YETKİ

Yeni yerleşim alanlarında ortalama beş kat sınırı planlanırken, mevcut yapı alanlarında ise inşa edilmiş binaların ortalama yükseklikleri dikkate alınacak. Kat sınırlarını belediye meclisleri belirleyecek. Böylece müteahhitler taban alanını küçültüp emsal hakkını yükseklikten yana kullanamayacak.

100 bin konuta 1 milyon başvuru

Bakan Kurum, TOKİ’nin inşa edeceği 100 bin sosyal konut için başvuru sayısının 1 milyona doğru gittiğini belirterek, talebin çok olduğu illerde konut sayılarına ilişkin düzenlemeler yapabileceklerini söyledi. Hedeflerinin her yıl 100 bin sosyal konut yapmak olduğunu hatırlatan Kurum, “TOKİ’deki bir birim önümüzdeki yıl yapılacak yerleri, arsaları, talebi şimdiden incelemeye başladı” dedi.

Güçlendirme yapılabilecek

İmar Barışı’na başvurup binasını güçlendirme yapmak isteyenler için de bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, İmar Barışı’na başvurup Yapı Kayıt Belgesi alanlar, yapı denetim firmalarının kontrolünde güçlendirme yapabilecek. Vatandaş hak kaybı olmadan belediyelerden güçlendirme ruhsatı alabilecek.

BAYBURT’A 14 BiN MASLAK’A 1 MiLYON

Kaçak yapıyla kararlı bir şekilde mücadele edildiğine dikkat çeken Kurum, tasarıya göre kaçak yapıların tapularına şerh konulacağını, bu sayede satış ve kiralanmasının engelleneceğini söyledi. Düzenlemeye göre, kaçak yapılara uygulanacak ceza da adil bir sistemle verilecek. 500 metrekarelik arsada iki katlı müstakil bir kaçak yapıya Bayburt’ta 14 bin lira ceza kesilirken İstanbul Maslak’ta 1 milyon 360 bin lira ceza kesilecek. Eski düzenlemede her ilde bu tip kaçak yapıya 10 bin 461 lira ceza kesiliyordu.

KANAL İSTANBUL’DA BİRİLERİNİN PRİM YAPMASINA İZİN YOK

Bakan Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili sorulara cevapları net şekilde verdiklerini ifade ederek “Kanal İstanbul Projesi üzerinden birilerinin prim yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bizim işimiz var. Hem ülkemizde hem mazlum coğrafyada yardım bekleyen vatandaşlar var” dedi.