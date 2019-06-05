Gofret savaşını Tadelle kazandı

Hilal YILDIRIM / HABER MERKEZİ

Ünlü çikolata markası Ülker, mahkemeye başvurarak Tadelle'den şikayetçi oldu. Ülker, Tadelle’nin piyasaya sürdüğü ‘çikolatalı gofret’in ambalajının, kendisinin yıllardır ürettiği ‘çikolatalı gofret’le aynı olduğu haksız rekabet oluşturduğunu iddia etti. Ancak mahkeme, haksız rekabetin oluşmadığına kanaat getirerek davayı reddetti. Karara karşı İstinaf Mahkemesi’ne itiraz da bulunan Ülker’in başvurusuna, istinaftan da ret kararı verildi. Tadelle ise savunmasında ürünün yeni olmadığını, piyasaya yeni çıkmadıklarını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti.

İSTİNAF DA GERİ ÇEVİRDİ

Mahkemenin kararına karşı Bölge Adliye Mahkemesi'ne giden Ülker’in başvurusu tekrar reddedildi. Ülker, İstinaf Mahkemesi'nin kararını da temyize götürdü. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, verilen karar yerinde görülerek, başvuru ikinci defa reddedildi.

KIRMIZIYI HERKES KULLANIYOR

Mahkemece dosyayla ilgili, kırmızı rengin gıda sektöründe kullanımının oldukça yaygın olduğu, dava konusu gofret ürünlerinde pek çok farklı üreticinin kırmızı rengi ve ambalaj içindeki ürünün görselinin ambalajında hakim şekilde kullandığını belirtti. Olayda haksız rekabet unsurlarının bulunmadığına karar verildi.