Göç İdaresi personel alımı sonuçları açıklandı mı? goc.gov.tr memur alımı sonuçları sorgulama..

Göç İdaresi personel alımı sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı başvuru yapanlar tarafından araştırılıyor. Göç İdaresi personel alımı başvurusu için başvurular 15 Kasım tarihinde tamamlandı.T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 48 sürekli işçi alımı yapacağını ilan etmişti. Başvurular e-Devlet şifresi ile (www.turkiye.gov.tr) hesabından yapıldı. Adaylar en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabildi. Göç İdaresi personel alımı sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. İşte goc.gov.tr memur alımı sonuçları sorgulama..

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce pozisyonlar esas alınarak her bir il için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait listeler Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet sitesinde bugün ilan edilerek duyurulacak.

Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar, tercihleri ve 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, pozisyonlar esas alınarak her il için ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday, Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacak.

Aynı pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacak. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Giriş (Sözlü) sınavı 09/12/2019 - 18/12/2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınav günü, saati ve sınav salonu Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinden ilan edilecektir.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur. Diğer adaylar için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU

Giriş (Sözlü) Sınavı başvurularının incelenmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğunun yapılabilmesi ve sınavın gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük merkez teşkilatında sınav komisyonu oluşturulacaktır. Sınav Komisyonu 1 (bir) başkan ve 4 (dört) üyeden oluşur.