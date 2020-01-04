Göbeklitepe'ye 1 yılda 412 bin ziyaretçi geldi

Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe, 2019’da 412 bin 378 kişiyi ağırlayarak rekora imza attı. Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği ören yerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019’u ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan etmesinin ardından ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandı. Her geçen gün tanınırlığı artan Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı.

KÜLTÜR TURU TALEPLERİ PATLADI

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, 2018’de üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir süre kapalı olan Göbeklitepe’yi yaklaşık 70 bin kişi ziyaret ederken, bu rakam 2019’da 412 bin 378 kişiye ulaştı. Ziyaretçi yoğunluğunun Şanlıurfa’yla beraber bölge turizmini de olumlu etkilediğini belirten Yaşar, “Kültür turu talepleri 2019’da tavan yaptı ve bu Şanlıurfa ile bölgeye inanılmaz bir katkı sağladı” diye konuştu.

ÇİZGİ FİLMLE ÇOCUKLAR DA TANIDI

Yurtiçi ve dışında çeşitli etkinlikler ve sergilerle ünü dünya geneline yayılan Göbeklite, belgesel ve animasyon filmleriyle de ilgi topladı. TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa’nın sinema filmi ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’nin rekor kırması da çocuklar arasında bölgenin bilinirliğini artırdı.

EN ÇOK TURİST AKINI BAHARDA

Özellikle bahar aylarında turist akınına uğrayan Göbeklitepe’yi ocakta 8.860, şubatta 7.937, martta 18.743, nisanda 53.804, mayısta 24.688, haziranda 54.869, temmuzda 28.889, ağustosta 42.125, eylülde 49.479, ekimde 63.415, kasımda 40.408, aralıkta ise 19.161 kişi ziyaret etti.

(AA)