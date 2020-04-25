'GNÇ Star'lar için büyük final yaklaştı

2 Mayıs akşamı düzenlenecek dijital finalde jüri üyeleri Fatma Turgut ve Ferman Akgül, ilk 10’a kalan performansları canlı yayında değerlendirecek. Açıklamaya göre, dereceye girenlere toplam 22 bin 500 lira ödül dağıtılacak. Alem FM’in medya sponsorluğunu üstlendiği yarışmada birinci seçilen yarışmacı 10 bin TL, ikinci 7 bin 500 TL, üçüncü ise 5 bin TL para ödülünün sahibi olacak.