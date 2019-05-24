Global pazar daralırken Turkish Cargo büyüyor

ASYA VE ABD DOPİNGİ

Pazarın yüzde 3.1’lik daralma gösterdiği 2019’un ilk üç ayında, World Air Cargo Data (WACD) verilerine göre Turkish Cargo, satılan kargo tonajını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11.6 artırdı. Turkish Cargo bu başarısıyla WACD listesinde 7. sıradaki yerini de korudu. Turkish Cargo en önemli büyümeyi Asya ve Amerika pazarında yaşadı. 124 ülkede toplam 309 şehre uçan THY’ye ek olarak, Turkish Cargo da kargo uçağı filosuyla 88 noktaya direkt kargo uçuşları gerçekleştiriyor.