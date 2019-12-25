Girişimcilere iki fonla 750 milyon TL kaynak 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, girişim sermayesi yatırımlarını artırmanın, bu yatırımları ülke geneline yaymanın gerektiğini belirterek, “Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu bu amaçlara hizmet edecek. Böylelikle 750 milyon liralık kaynağı mobilize edecek, her iki fonun yapacağı yatırımları Kalkınma Yatırım Bankasıyla birlikte yöneteceğiz” dedi.

FİTİLİ ATEŞLİYORUZ

Büyümenin gücü ve kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından parlak fikirlere, yeni teknolojilere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Varank, şöyle konuştu: “Bu fon Türkiye’nin geleceğine yatırım yapacak.” Varank, 750 milyon liralık kaynağın, minimum seviye olduğunu belirterek, şunları “Biz sadece yeni bir başlangıcın fitilini ateşlemiş oluyoruz” diye konuştu.

GELİN YATIRIM YAPIN!

Fonların bankalar, nitelikli yatırımcılar, uluslararası sermaye gibi tüm paydaşların yatırımına açık olduğunu bildiren Varank, “Gelin bu fonlara, Türkiye’nin yarınlarına yatırım yapın. Girişim sermayesi fonlarına da çağrı yapmak istiyorum; siz de Türkiye Kalkınma Bankası’na başvurun, işletmelere birlikte destek olalım” ifadelerini kullandı.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Fonlardan kimlerin faydalanabileceğine de değinen Varank, şu bilgileri paylaştı: l Teknoloji ve İnovasyon Fonu’yla, Türkiye’de büyük potansiyeli olan teknoloji tabanlı girişimlere destek sağlayacağız. l 350 milyon liralık bu fonla, teknopark firmaları başta olmak üzere, yeni nesil girişimcilerin projelerine sermaye desteği sağlayacağız. Böylece ulusal ve uluslararası arenada girişimcilerin önünü açacağız. l Bu fon başta teknoparklar olmak üzere erken aşama girişimlere fon sağlayacak. l 400 milyon liralık Bölgesel Kalkınma Fonu’yla da bölgesel ve küresel oyuncu olma potansiyeline sahip KOBİ’lere kaynak aktaracağız. l Bu kapsamda kalkınmada öncelikli sektörleri ve istihdamı artıran yatırımları destekleyeceğiz. l Anadolu’da faaliyet gösteren, büyüme potansiyeli olan fakat gerekli finansmanı bulamayan girişimcilere ve yatırımcılara bu fonla umut olacağız.