Girişimcilere 2021 yılında 458 milyon TL'lik kaynak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) mega kent İstanbul için yeni yılda 458 milyon TL’lik 6 farklı destek çağrısına çıkacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “2021 yılında İstanbul için 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere 6 program hazırladık. Bu programlarla toplamda 458 milyon liralık bir kaynağı İstanbul’umuza tahsis ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK TEKNOLOJİ



Bakan Varank’ın açıkladığı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik ilk mali destek programı olan ‘Yenilikçi İstanbul’ ile yapay zekadan nesnelerin internetine, artırılmış gerçeklikten siber güvenliğe kadar birçok kritik teknoloji desteklenecek. ‘Girişimcilik Mali Destek Programı’yla girişimlerin finansmana erişimini, hızlı büyümesini ve küreselleşmesini sağlayacak destekler verilecek. Üçüncü program olan ‘Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı’yla yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığı artırılacak. Dördüncü program olan ‘Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’yla da İstanbul’da yaşayan çocuk ve gençlerin, dönüşen ekonomik ve sosyal yapıya entegrasyonu hızlandırılacak.

SON GÜN 19 MART



4 mali destek programıyla 200 milyon liralık bir kaynak yenilikçi ve nitelikli projelerin hizmetine sunulacak. Bu kapsamdaki her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe verilecek. Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı’nda ise bu miktar 3.5 milyon liraya kadar çıkacak. İlgili kurum ve kuruluşlar, destek programlarına 19 Mart’a kadar başvurabilecek. Girişim sermayesi fonlarına verdikleri desteği genişletmeye devam ettiklerini aktaran Varank, “Artık bu alana İSTKA’yı da dahil ediyoruz. İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Programı bir nevi fonların fonu şeklinde çalışacak bu programla girişim sermayesi fonlarına 2021’de toplam 250 milyon liralık bir kaynak aktaracağız” dedi.

PROJELERLE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ HIZLA AZALACAK



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 26 kalkınma ajansıyla kuzeyden güneye, doğudan batıya şehirlerin ihtiyaç ve yetkinliklerini gözeterek özgün projeler hayata geçiriliyor. Van Tekstil Kent Projesi’yle 14 firma üretime geçerek Van’dan dünyaya tekstil ihracatına başladı. 3 bin kadın ve gence istihdam olanağı oluşturuldu. Tunceli Munzur Çayı su sporları için önemli bir destinasyon haline getirildi. Terör operasyonu düzenlenen yerlerde artık uluslararası rafting yarışları yapılıyor. Yürütülen yatırım promosyon faaliyetleriyle İzmir rüzgar ekipmanları üreticilerinin üretim üssü oldu. 2009’da faaliyete geçen İSTKA, bugüne kadar şehirdeki 842 projeye 1.2 milyar liralık destek sağladı. İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yerlikaya destek verilen bu projelerle Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak ürün ve teknolojilerin ortaya çıktığını söyledi.

BÖLGESEL MERKEZ OLMA HEDEFİ



Bakan Varank, her devirde imparatorlukların merkezi olmuş kadim İstanbul’un, her alanda marka değerini yükseltmek önceliğinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti: “Sahip olduğu potansiyeli değerlendirerek İstanbul’u bölgesel ve küresel girişimcilik merkezi haline getirebiliriz. İstanbul’un teknoloji, yenilik ve inovasyon odaklı yerli ve yabancı girişimlerin cazibe merkezi olması için bir strateji ve eylem planı hazırlığındayız. Bu çerçevede Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı’nı hazırlıyoruz. Bu programdaki faaliyetleri ve eylem planlarını da tüm paydaşlarla birlikte belirleyeceğiz.”