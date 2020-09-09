Girişimciler sınır tanımıyor! Drone'la tohum atan da evde tarım yapan da var

Türkiye genelinden 129 start-up’ın başvurduğu programda BlindLook, Ecording, Compose-it, Mana ve Mum.o isimli girişimler programa katılmaya hak kazandı. Start up’lara ayrıca toplam 125 bin TL de destek sağlandı.

ÇEVRECİ ÇÖZÜMLER



Programa katılan start-up’lardan Blindlook görme engellilerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmayı hedeflerken; Compose-it ise gıda atıklarının toprağa dönüştürülmesine ve şehirlerde tarım alanları yaratılmasına destek oluyor. Bir diğer start up Ecording de ulaşılması zor alanlarda drone aracılığıyla havadan tohum topu atışı yapıyor. Bir diğer girişim Mum.o da buzdolabı poşeti ve streç filme alternatif tekrar kullanılabilir yiyecek saklama kumaşı sunuyor.