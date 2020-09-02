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  3. Girişimci evden rahat çalışıyor, KOBİ zorlanıyor
02 Eylül 2020 Çarşamba 23:25 | Son Güncelleme:

Girişimci evden rahat çalışıyor, KOBİ zorlanıyor

Girişimci evden rahat çalışıyor, KOBİ zorlanıyor

Girişimciliği desteklemek amacıyla İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), pandemi sürecindeki iş hayatını masaya yatırdı.

BTM ve Big Cat Research işbirliğiyle ‘Pandemide Uzaktan Çalışmanın KOBİ’lere Etkisi’ ve ‘Pandemide Uzaktan Çalışmanın Startup’lara Etkisi’ isimli iki ayrı anket çalışması gerçekleştirdi. Anket KOBİ’lerin evden çalışmaya ayak uydurmakta zorlandığını gösterdi. Ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 47’si yeni düzene uyum sağlayamadığını belirtirken, uyum sağlayanların oranı yüzde 36 oldu. Girişimcilerin yüzde 41’i ise yeni düzende kendini daha üretken hissettiğini ifade etti. Kendini üretken hissetmeyenlerin oranı da sadece yüzde 12 oldu.

5 SAATTEN FAZLA İŞ

Ankete katılan katılımcı KOBİ’lerin yüzde 78’i bu süreçte her gün toplam 5 saatin üstünde evden çalıştıklarını beyan ederken, bu süreçte yapılan toplantıların yüzde 76’sı bir saat ve daha öncesinde bitirildi. KOBİ çalışanları yaptıkları toplantılar için yoğunluklu olarak Zoom ve WhatsApp uygulamalarını tercih etti. Girişimcilerin yüzde 40’ı ise her gün evden 5 saat ve üzeri çalıştıklarını dile getirdi. Girişimcilerin bu süreçte iletişim için ağırlıklı olarak video konferansı tercih ettiği ortaya çıktı. Toplantıların 1 saatten az sürme oranı yüzde 78 oldu. 

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