Giresun'daki afetzedelere kolaylık

Sel felaketiyle sarsılan Giresun’da elektrik faturalarının ardından SGK prim ödeme süresi de ertelendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Giresun ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler ve sigortalılar tarafından temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait primlerle ödenmesi gereken taksitler ve sel tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme süresini de 31 Aralık’a kadar uzatıyoruz” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, belediyelerin borçlarına yönelik, “Belediyelerimizin İller Bankası’na olan borçlarının talep etmeleri halinde 6 aya kadar ana paralarının ödenmesine ilişkin sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği kararımızı aldık” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, “Dereli’de 200 kalıcı konut, Doğankent’te 150 kalıcı konut için çalışmalar başladı” diye konuştu.

ALIŞVERİŞTE İKİ KATI TAKSİT



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Ocak 2021’e kadar Giresun’da yerleşik üye işyerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme sürelerinin iki katı olarak uygulanması kararını aldı.