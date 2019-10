'Gıdada hile yapana hapis cezası gelsin'

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, gıda ürünlerinde hileli ürün üretimlerinde korkunç artışlar gördüklerini belirtti. Vargı, “Gıdada hile ve tağşiş yapan firmaların açıklanması ve ağır para cezaları verilmesi caydırıcı olmayabiliyor. Bu ürünleri üreten ve satanlara mutlaka hapis cezası verilmeli” dedi.

DÖNERDE DOMUZ ETİ ÇIKTI

Vargı, zeytinyağı ve ayçiçek yağına daha ucuz yağlar karıştırıp satan firmaların sayısında da büyük artış bulunduğunu belirterek, “Tam 300 firma zeytinyağı ve ayçiçek yağına daha ucuz fiyatlı yağları karıştırıp satmış. Et ve et ürünlerinde 414 firma, kırmızı ete, tavuk gibi başka hayvanların etini karıştırırken, sucuk ve kavurma gibi ürünlerde 44 firma at ve eşek eti kullanmış. 6 firmanın da et döner ve köfte diyerek tüketicilere domuz eti yedirdiği ortaya çıktı” dedi.

76 MİLYON LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl gerçekleştirilen 860 bin gıda denetiminde, olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 76 milyon 582 bin 794 lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu denetimler sonucu 108 işletme için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

ERİTME PEYNİRİN NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL

Vargı, süt ve süt ürünlerindeki hile ve tağşişin 272 firmayla “korkunç” boyutlara ulaştığını belirterek, “Peynir, adeta plastik bir ürün gibi yeniden eritilip kullanılmaktadır. Eritme peynirinin ne olduğu mutlaka ambalaj üzerinde tüketiciye açıklanmalıdır” ifadelerini kullandı.