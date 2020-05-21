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Gıda israfına karşı ortak kampanya

Gıda israfına karşı ortak kampanya

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında ‘Gıdanı Koru Kampanyası' hayata geçirildi.

Projenin tanıtımında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de gıda israf ve kayıplarının önüne geçilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, “Ülkemizde her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı miktara denk geliyor. Yüzde 2 civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek 10 milyar lira eder” dedi.


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