Gıda israfı yüzde 2 azalsa 360 bin aile bir yıl doyar

‘Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim’ temasıyla kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında online platformda toplantı düzenlendi. Pakdemirli, Türkiye’deki israf tablosuyla ilgili şu bilgileri verdi:

YÜZDE 40’LIK KAYIP



Türkiye’de gıda kaybına baktığımızda neredeyse yüzde 40’lık bir oranla karşılaşıyoruz. Ülkemizde gıda israfını sadece yüzde 2 oranında iyileştirebilsek yaklaşık 360 bin ailenin 1 yıllık geçim giderini karşılayabiliriz.” FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da, dünyada 2 milyarı aşkın insanın güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişimi olmadığına işaret ederek, gıdanın üretimi, dönüştürülmesi, tüketimi ve harcanma yöntemlerini değiştirmenin zorunlu olduğunu dile getirdi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da, “Avrupa’da zirveye çıkıp üretimde rekor kırıyoruz ancak yaklaşık ihracatımız kadar gıdayı da çöpe atıyoruz” diye konuştu.

KÜTLÜ PAMUK PRİMİ YÜZDE 37.5 YÜKSELDİ



Bakan Pakdemirli, İzmir’de Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’nde düzenlenen Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Töreni’ne de katıldı. Bakan Pakdemirli proje kapsamında çiftçilere destek verdi. Pakdemirli, “Kütlü pamuk primini yüzde 37.5 artırarak kilogram başına 1.1 liraya çıkardık” diye konuştu.