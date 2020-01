Gıda hilecilerine ceza için ilk adım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 81 ilde faaliyet gösteren 365 oda ve borsa yönetimine son tahlillerde taklit ve tağşiş yapan 229 firmanın listesini göndererek bu şirketlerin disiplin kuruluna sevk edilmesini istedi. Oda ve borsa bünyesindeki disiplin kurulları, imalatta, mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uymayan, hileli, karışık, standartlara aykırı ve kalitesiz mal imal eden ve satanlara, mevzuata, ihlallerin derecesi ve niteliğine göre uyarı, kınama ya da para cezası verebiliyor. Meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunanlara karşı disiplin kurullarının verdiği cezalar, meslekten mene kadar gidebiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son yayımladığı listede 229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ya da tağşiş yapıldığı belirlenmişti.

Et ve süt ürünlerinden kuru yemişe kadar birçok üründe sahtecilik yapıldığı ortaya çıkmıştı. Teşhir edilenler arasında sucuk ve Adana kebaba domuz eti, pideye at eti, peynire nişasta katanlar da yer almıştı. Listedeki 7 firmanın ürünlerinde domuz eti, 4 firmanın ürünlerinde at etine rastlanırken 8 üründe ise tek tırnaklı eti bulunmuştu.

AKŞAM 15 Ocak’ta gıdada hile yapanları manşetten duyurmuştu.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ DÜZENLEMESİ MECLİS’TE

AK Parti milletvekilleri ürün güvenliğine ilişkin yeni yasa teklifini Meclis’e sundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş’un verdiği bilgiye göre tasarıdaki bazı düzenlemeler şöyle:

- Tağşiş ya da güvensiz ürün ihracatı yapılan firmalara kısıtlama getirilecek.

- İnternetten güvenli olmayan ürün satışı yapıldığında mmüeyyide uygulanacak.

- Vatandaş bir ürün aldığında bu üründen kaynaklı kendisinin ya da mallarının zarar görmesi durumunda tazminat elde edecek.