Gıda fiyatları tetikleyince kasımda yıllık enflasyon yüzde 14.03'e ulaştı! Emekliye %7 zam göründü

Enflasyon, salgında ikinci dalganın yaşandığı kasım ayında beklentilerin üzerinde gelerek 2020 yılının zirvesini gördü. TÜFE aylık bazda yüzde 2.3 artarken, yıllık enflasyon yüzde 14.03 seviyesine ulaştı. Beklenti aylık yüzde 1.10, yıllık yüzde 12.69 şeklindeydi. Enflasyonda yaşanan kötü sürprizde gıda ve ulaşım zamları etkili oldu. Döviz kurundaki yükseliş başta gıda ve ulaştırma olmak üzere fiyatlara yansırken sera ürünlerine geçişin de etkisi fiyatlarda gözlendi. Kasım ayında ana harcama kalemleri itibariyle ulaştırma yüzde 4.51, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 4,16 zamlandı. TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 21.08 oldu. Ürün bazında ise kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 66.93 ile domateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,68 ile limon oldu. Ekonomistler gelecek aylarda da enflasyonda yüzde 14 ve üzerinde bir seyrin süreceğini belirtirken dün açıklanan veriler, ocak ayında memur ve emekli aylıklarına, beklentilerin üzerinde artış yapılacağının işaretini verdi. Buna göre enflasyon aralıkta sıfır çıksa bile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. 5 ayda TÜFE artışı yüzde 7.03 olarak gerçekleşti. Aralıkta enflasyon sıfır çıksa bile emekli yüzde 7.03 oranında alacak.

MEMURA YÜZDE 6 ZAM



Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. Bu kesime yapılacak zam ise yüzde 6 olacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BUGÜN



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün yapacak. Toplantı öncesi bir açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK’in kanaatini alıp açıklar. İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, ‘evet’ diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz” dedi.

ELVAN: TÜM ARAÇLARI KULLANACAĞIZ



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında kasım enflasyonunun gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Bakan Elvan, “Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız” dedi. Enflasyon nedeniyle 7.91 lirayı gören dolar Elvan’ın açıklaması sonrası 7.7 liraya indi. Dolardaki günlük kayıp % 1.1 oldu.