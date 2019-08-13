Resul Kurt'un "Geriye dönük Bağ-Kur primi ödenebilir mi?" yazısının ilgili kısmı:

Normal şartlarda şirket ortakları ve vergi mükelleflerinin Bağ-Kur sigortalısı olması gerekmesine rağmen, bilinçsizlik veya başka nedenlerden dolayı Bağ-Kur kayıt ve tescilinin yapılmadığı görülebilmektedir.

01.10.2008’den önce Bağ-Kur sigortalısı olmamış kişiler bu dönemlere ilişkin Bağ-Kur primi ödeyememektedir.

01.10.2008’den öncesi döneme ilişkin Bağ-Kur sigortalılığını gerektiren vergi, oda ve sicil kayıtları olsa bile, bu kayıtlara göre SGK tarafından geriye dönük Bağ-Kur hizmeti verilmemektedir.

Dolayısıyla, okurumuzun mevcut yasal düzenlemelere göre sadece 01.10.2008 sonrası döneme ait Bağ-Kur hizmetlerini ödemesi mümkündür.

Geçmiş yıllarda kayıt ve tescili yapılmayan dönemlere ilişkin Bağ-Kur sigortalılığının 01.10.2008’den öncesi döneme ait kısmının da ödenebilmesi için, yasal bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Ancak halihazırda bu yönde bir düzenleme hazırlığı olmadığı gibi, bir çalışma da yapılmıyor.

Bu yönde bir TBMM’de düzenleme yapıldığı takdirde vergi ve ticaret sicil kayıtlarıyla geçmiş yıllardaki Bağ-Kur primi ödenemeyen sürelere ait sigorta primlerinin ödenebilmesine imkân tanınacaktır.