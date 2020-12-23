General Trading Holding'den 2021 Yılında Dijital Para

2021 yılının vizyonu içinde Japonya, İtalya, Çin ve Almanya gibi ülkelerin finans piyasalarında yapılan işlemlerde yapay zekâ kullanımının yaygınlaştırılması konusunda da çalışmaların hızlanacağını açıkladı. Farklı sektörlerden en az 100 kişiye şirket gelişiminde rol vermek üzere çalışma izni çıkartılmasını da karalarına ekleyen şirket, böylece global istihdama da katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kuzey Amerika, Ortadoğu, Kuzey Amerika ve Doğu Asya’da bölge ticaret ofisleri oluşturulmasının yanında lider bir kripto para birimi oluşturulması içinde kolları sıvadı. Bu bağlamda Blokchain destek uydusunun yakın zamanda gönderilmesi için düğmeye basıldı.

Yeni Blok Zincirini 6 Ay İçinde Faaliyete Geçirecek

General Trading Holding özel bir blok zinciri geliştirdiğini ve bununla birlikte yeni bir kripto para geliştirdiğini açıkladı. Yeni kripto para biriminin ve buna özel olarak geliştirilen blok zincirinin Avrupa’da finans dünyasında büyük fark ortaya çıkaracağını ifade eden General Trading yetkilileri, bu para biriminin aynı zamanda EURO dijital para biriminin geliştirilmesine de katkıda bulunacağını söyledi.

Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde:” başlangıç olarak Euro ve diğer ülkelerin para birimleri gibi projeler için de platform olarak kullanılabilecek, merkezi olmayan bir blok zinciri geliştirmeye çalışacağız. General Trading Blockhain, hükümetler tarafından özel olarak talep edilen vergi şeffaflığı ihtiyacını karşılayabilecek, kullanılan akıllı sözleşmeler sayesinde yapılan işlemleri daha şeffaf hale getirebilen ve güvenli bir ödeme platformu olacaktır.”

General Trading blok zincirinin diğer blok zincirleri ile arasında büyük bir fark olacak. Bu blok zinciri kripto para birimi tartışmasında devrim niteliğinde bir yenilik getiriyor. Bu blok zinciri sayesinde dünyadaki büyük ülkelerin hükümetlerine ve finans piyasalarına kapıyı açacak. Şirketin açıklanan yol haritasına göre de önümüzdeki iki aya kadar bir test jetonu yayınlanacak. Çin İnternet Blogging Testi (GTR) önümüzdeki 6 ayı değerlendirecek. Sonrasında da General Trading Blockhain Kripto para birimi ve blok zinciri finans piyasalarındaki yerini alacak.