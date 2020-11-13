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  • Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alıyor! Antrenör alımı şartları nelerdir?
13 Kasım 2020 Cuma 11:14 | Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alıyor! Antrenör alımı şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alıyor! Antrenör alımı şartları nelerdir"

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alımı yapıyor. Konuya ilişkin açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan geldi. Bakan Kasapoğlu "Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız" dedi. Antrenör alımı ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı ne zaman, şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından antrenör alımı yapılacağı açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, pandemiye rağmen 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettikleri çalışmaların ve hedeflerin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Peki, antrenör alımı ne zaman, şartları nelerdir?

2 BİN ANTRENÖR ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu "Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız. 2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alımı ile ilgili kesin tarih belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ANTRENÖR ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alımı şartları henüz belli olmadı. Alım şartları belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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