Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alıyor! Antrenör alımı şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından antrenör alımı yapılacağı açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, pandemiye rağmen 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettikleri çalışmaların ve hedeflerin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Peki, antrenör alımı ne zaman, şartları nelerdir?

2 BİN ANTRENÖR ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu "Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız. 2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alımı ile ilgili kesin tarih belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ANTRENÖR ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alımı şartları henüz belli olmadı. Alım şartları belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.