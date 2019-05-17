Gençlerin %76'sı işinden %48'i gelirinden memnun

Türkiye’de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 971 bin 396 genç bulunuyor. 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15.8’ine karşılık geliyor. TÜİK’in ‘İstatistiklerle Gençlik 2018’ araştırmasına göre, genç nüfusun yüzde 51.2’sini erkek nüfus, yüzde 48.8’ini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında yüzde 13.4, 2060 yılında yüzde 11.8 ve 2080 yılında yüzde 11.1 olacağı öngörüldü. İşte araştırmanın diğer dikkat çekici sonuçları:

EN YÜKSEK ORAN HAKKARİ’DE

- 2018 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25.4 ile Hakkari oldu. Bu ili sırasıyla yüzde 23.5 ile Şırnak ve yüzde 22.7 ile Siirt takip etti.

- Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise; yüzde 12.8 ile Muğla, yüzde 13 ile Balıkesir ve yüzde 13.5 ile İzmir oldu.

- Kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 55.4 olarak gerçekleşti. Gençlere mutluluk kaynağı sorulduğunda ise, sağlık ilk sırada yer aldı.

- 2018’de gençlerin yüzde 76’sı çalıştığı işinden memnunken, yüzde 48.7’si elde ettiği kazancından memnun oldu.

En çok hizmet sektöründe çalışıyorlar

- Gençlerde istihdam oranı 2018’de 0.7 puan artarak yüzde 35 oldu.

- Geçen yıl istihdam edilen gençlerin yüzde 16.6’sının tarımda, yüzde 30’unun sanayide, yüzde 53.3’ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

- Gençlerin yüzde 58.3’ü aldığı eğitimden memnun olduğunu beyan etti.

- Gençlerde işsizlik oranı, 2017’de yüzde 20.8 iken, 2018’de yüzde 20.3 oldu.

Kadınlarda okullaşma oranı arttı

- 2016/’17 öğretim yılında yüzde 41.7 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2017/’18 öğretim yılında yüzde 45.6’ya yükseldi. Erkeklerde bu oran yüzde 39.6’dan yüzde 44’e yükselirken kadınlarda yüzde 43.9’dan yüzde 47.4’e yükseldi.

İnternet kullanımı yükseldi

- Sağlık durumundan memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 70.3 oldu.

- İnternet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2017’de yüzde 90 iken 2018’de yüzde 93’e yükseldi.